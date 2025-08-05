05 Agt 2025
19:32 WIB
Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut dirinya telah memperingatkan jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya sebelum kasus beras oplosan terbongkar.
