20 Agt 2025
18:12 WIB
Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya
Ada tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, menggantikan fasilitas rumah jabatan yang dihapus karena dianggap tidak ekonomis dan membutuhkan biaya renovasi besar.
rekomendasi kami
Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya
Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!
Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece
Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel